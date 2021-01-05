CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 80-100ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20DİĞER 0-20 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıGelir Ortaklığı Senetleri 0-20Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 Borsa İstanbul A.Ş.?ye kote olanDevletin Kefalet Ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 0-20İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Ters Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10DİĞER 0-10 Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma AraçlarıYapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım Ortaklığı Payları da dahildir.FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896898BIST