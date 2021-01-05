CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100Ters Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-30BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-40BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-40Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı paylarıAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-40Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-40 Borsa İstanbul A.Ş.?ye kote olanAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-10 Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDİĞER 0-40 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-100 Yabancı Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikalarıİpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-40FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10DİĞER 0-10 BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım işlemlerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896902BIST