CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100DİĞER 0-50 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıGelir Ortaklığı Senetleri 0-50İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-50İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-50Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-50Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Ters Repo İşlemleri 0-10Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım ortaklığı payları da dahildir.KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896907BIST