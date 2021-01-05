CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100DİĞER 0-10 Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma AraçlarıTers Repo İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-50DİĞER 0-50 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıGelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-40 (Borsa İstanbul A.Ş.?ye kote olan)Gelir Ortaklığı Senetleri 0-50İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-50İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-50DİĞER 0-20 Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarıTakasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım ortaklığı payları da dahildir.FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896911BIST