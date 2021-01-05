Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.01.2021 01:32



CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünün en az %70'i ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşur. Fon, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'in 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde hem sermaye kazancı hem de kar payı, kira ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. FFon portföyünün azami %20'si Türk Lirası cinsinden katılma hesabında, en az %10 en fazla %15'i BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, en fazla %15'i Türk Lirası cinsinde borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında, Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde yatırım yapılabilir.Fon portföyünün azami %5'i Borsa veya Borsa dışından vaad sözleşmelerinde değerlendirilir. Fon uzun vade perspektifiyle düşük-orta risk düzeyinde reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 70-90 İlgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketleri tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları veya gelir ortaklığı senetleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-15 Türk Lirası Cinsinde Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları**,
DİĞER 10-15 BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar ***
Vaad Sözleşmeleri 0-5 BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım işlemleri
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-15 Türk Lirası Cinsinde Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896914


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.495
Değişim :  1,27% |  18,71
Açılış :  1.482  
Önceki Kapanış :  1.477  
En Yüksek
1.500 En Düşük
1.479
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 57,20 27.646.817 % 10,00  
SEKFK 7,04 33.294.375 % 10,00  
UFUK 14,74 460.035 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
IDGYO 7,48 6.213.008 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4186 7,4306 % 0,11  
Euro 9,0898 9,1018 % 0,09  
Sterlin 10,0295 10,0798 % -0,96  
Frank 8,3843 8,4348 % 0,33  
Riyal 1,9720 1,9819 % -0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.943 -1,24  
Altın Gr. 463 464 10,55  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.029 3.106 39,48  
Yarım 1.464 1.502 19,09  
Çeyrek 734 751 9,55  
Gümüş.Ons 27,20 27,24 -0,05  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,02  
B. Petrol 50,72 50,72 -0,03  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru