CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünün en az %70'i ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşur. Fon, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'in 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde hem sermaye kazancı hem de kar payı, kira ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. FFon portföyünün azami %20'si Türk Lirası cinsinden katılma hesabında, en az %10 en fazla %15'i BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, en fazla %15'i Türk Lirası cinsinde borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında, Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde yatırım yapılabilir.Fon portföyünün azami %5'i Borsa veya Borsa dışından vaad sözleşmelerinde değerlendirilir. Fon uzun vade perspektifiyle düşük-orta risk düzeyinde reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 70-90 İlgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketleri tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları veya gelir ortaklığı senetleriMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-15 Türk Lirası Cinsinde Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları**,DİĞER 10-15 BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar ***Vaad Sözleşmeleri 0-5 BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım işlemleriİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-15 Türk Lirası Cinsinde Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896914BIST