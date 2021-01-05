CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaGelir Ortaklığı Senetleri KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 50-90 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarıFON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 10-50 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları *, - Gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, - Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları*, - Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarıMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-40Vaad Sözleşmeleri 0-30DİĞER 0-30 BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım işlemlerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896915BIST