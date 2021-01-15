CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.01.2021 09:56
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902508
BIST
11:141.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,16
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:147,4151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4169
En Düşük
7,3521
11:148,9879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0196
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
8,9991
En Düşük
8,9346
11:14440,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,98
|Açılış
|: 440,52
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:12
|PKENT
|1.076,90
|1.949.443
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.719.931
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|KSTUR
|208,20
|773.047
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.218.161
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,48
|731.628.238
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|655.858.755
|% -3,86
|
|SISE
|7,90
|579.204.006
|% 2,20
|
|KRDMD
|6,58
|570.756.475
|% 2,65
|
|GARAN
|10,13
|335.826.392
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,48
|731.628.238
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,49
|655.858.755
|% -3,86
|
|SKBNK
|1,63
|192.264.438
|% -0,61
|
|KRDMD
|6,58
|570.756.475
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,38
|116.748.920
|% 0,73
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4052
|7,4091
|% 0,65
|
|Euro
|8,9783
|8,9851
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,0759
|10,1265
|% 0,25
|
|Frank
|8,2944
|8,3444
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9655
|1,9753
|% 0,45
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|4,68
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,69
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:25RODRG
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 14.42 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 107 adet işlem
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, SAHOL, AKBNK
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SISE, EREGL
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 32 kaybederek (% -0.75 ) 1, 368
-
11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, SNKRN, YAPRK, POLTK, INVEO, SODSN, KSTUR, MERIT, PKENT, BURCE