CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.01.2021 09:56
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903182
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
0
En Düşük
0
18:057,4747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4589
18:059,0435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0075
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0238
18:05441,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,46
|Açılış
|: 441,46
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
440,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|1.806,80
|169.683.771
|% 0,00
|
|GEREL
|6,46
|275.542.774
|% 0,00
|
|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 0,00
|
|KRSTL
|3,65
|32.212.583
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 0,00
|
|EGEEN
|1.806,80
|169.683.771
|% 0,00
|
|GEREL
|6,46
|275.542.774
|% 0,00
|
|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 0,00
|
|KRSTL
|3,65
|32.212.583
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 0,00
|
|KOZAL
|118,20
|1.645.962.701
|% 0,00
|
|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 0,00
|
|SISE
|7,80
|1.195.113.653
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|1.159.393.185
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,47
|497.127.598
|% 0,00
|
|TSKB
|1,89
|590.786.147
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4678
|7,4747
|% 0,02
|
|Euro
|9,0346
|9,0435
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,1301
|10,1809
|% -0,01
|
|Frank
|8,3502
|8,4005
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9851
|1,9951
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|2,16
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|54,99
|54,99
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 27, 259.00 milyon TL de
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17:59KRTEK
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 658 adet işlem
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17:58YAPRK
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17:57CCOLA
Yüzde 7.38 oranında artışla 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 955 adet işlem
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17:56YYAPI
Yüzde 9.87 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 865, 177 adet işlem