CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.01.2021 15:37
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2019 10 90
2020 10 90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903470
BIST
15:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,21
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:597,4483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:599,0176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0398
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0098
15:59441,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,55
|Açılış
|: 441,15
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:57
|GEREL
|7,81
|550.522.424
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|39.879.875
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.277.972
|% 9,99
|
|BAGFS
|28,42
|174.807.667
|% 9,98
|
|INVEO
|103,60
|66.010.955
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|20.055.796
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.437.054
|% -9,97
|
|TSKB
|1,97
|1.186.633.157
|% 4,79
|
|DOHOL
|3,97
|1.075.012.187
|% 3,39
|
|SISE
|7,92
|695.108.339
|% -0,25
|
|GARAN
|10,00
|692.101.370
|% -1,28
|
|KARSN
|4,19
|687.441.504
|% 1,70
|
|TSKB
|1,97
|1.186.633.157
|% 4,79
|
|DOHOL
|3,97
|1.075.012.187
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,44
|552.686.206
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,59
|288.272.135
|% 0,00
|
|YGYO
|2,18
|339.113.627
|% 0,46
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4435
|7,4487
|% -0,21
|
|Euro
|9,0101
|9,0163
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,1489
|10,1997
|% 0,02
|
|Frank
|8,3306
|8,3808
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9804
|1,9903
|% -0,19
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|1,29
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|14,27
|
|Yarım
|1.414
|1.450
|6,90
|
|Çeyrek
|709
|725
|3,45
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|0,48
|
Seans Raporu
15:57
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