CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.01.2021 15:51
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2008 20 80
2009 20 80
2010 20 80
2011 20 80
2012 20 80
2013 20 80
2014 20 80
2015 20 80
2016 20 80
2017 20 80
2018 7 93
2019 5 95
2020 5 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903475
BIST
15:561.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,55
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:567,4490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:569,0149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0425
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0098
15:56442,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 442,00
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:56
|GEREL
|7,81
|550.519.277
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|39.879.875
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.276.596
|% 9,99
|
|BAGFS
|28,42
|174.783.254
|% 9,98
|
|VERTU
|17,52
|85.865.661
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|20.055.796
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.436.239
|% -9,97
|
|TSKB
|1,95
|1.174.308.443
|% 3,72
|
|DOHOL
|3,96
|1.067.590.334
|% 3,13
|
|GARAN
|10,00
|690.872.128
|% -1,28
|
|SISE
|7,91
|690.024.298
|% -0,38
|
|KARSN
|4,20
|685.960.580
|% 1,94
|
|TSKB
|1,95
|1.174.308.443
|% 3,72
|
|DOHOL
|3,96
|1.067.590.334
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,44
|552.587.389
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,58
|288.100.078
|% -0,63
|
|KARSN
|4,20
|685.960.580
|% 1,94
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4440
|7,4490
|% -0,21
|
|Euro
|9,0095
|9,0149
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,1480
|10,1988
|% 0,01
|
|Frank
|8,3287
|8,3789
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9799
|1,9898
|% -0,21
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-2,01
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.923
|2.995
|11,13
|
|Yarım
|1.413
|1.449
|5,38
|
|Çeyrek
|709
|724
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|56,30
|56,30
|0,40
|
Seans Raporu
15:56
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-
16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 24 kaybederek (% -0.96 ) 1, 674
-
16:03GOLTS
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 394, 629 adet işlem
-
16:02OYAYO
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 768, 976 adet işlem
-
16:01XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 20, 762.00 milyon TL de
-
16:00GOLTS
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 44.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 638 adet işlem