CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2021 10:45
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BAHAR ÇAKAN 02.04.2019 2017- QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖN
10:361.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 11,84
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:368,0859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9900
|
8,1227
En Düşük
8,0015
10:369,5540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0077
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4300
|
9,5957
En Düşük
9,4521
10:36449,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,09
|Açılış
|: 449,11
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:35
|TRILC
|50,40
|24.251.875
|% 10,00
|
|SAYAS
|27,78
|27.187.764
|% 9,98
|
|CMBTN
|306,60
|4.765.484
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.149.819
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|2.901.247
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|118,90
|32.264.077
|% -8,54
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|327.417.635
|% 8,11
|
|GARAN
|6,95
|248.439.856
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,07
|183.489.687
|% 2,02
|
|GLYHO
|6,47
|125.273.014
|% 2,86
|
|FROTO
|190,30
|120.432.857
|% -0,21
|
|EKGYO
|2,00
|327.417.635
|% 8,11
|
|IHLAS
|0,79
|28.883.761
|% 3,95
|
|GARAN
|6,95
|248.439.856
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,07
|183.489.687
|% 2,02
|
|KLGYO
|2,32
|56.966.740
|% 8,41
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0821
|8,0846
|% 0,05
|
|Euro
|9,5348
|9,5478
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,1095
|11,1652
|% -0,01
|
|Frank
|8,5869
|8,6386
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1492
|2,1600
|% 0,05
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-5,09
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|-0,91
|
Seans Raporu
10:35
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10:49YGYO
Yüzde 5.22 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 771, 591 adet işlem
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10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 54 artarak (% 0.53 ) 1, 429
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10:48
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BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ANHYT, DIRIT
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10:48XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 3, 014.00 milyon TL de