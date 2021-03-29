CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2021 10:47
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BAHAR ÇAKAN 01.07.2019 2017- QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2007-2015 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EMEKLİLİK FONLARI PORTFÖY YÖNETİCİSİ 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ZİYA ÇAKMAK 01.07.2019 2017 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GRUP YÖNETİCİSİ 2012-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2009-2012 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921329
BIST
10:371.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,49
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:378,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9900
|
8,1227
En Düşük
8,0015
10:379,5548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4300
|
9,5957
En Düşük
9,4521
10:37448,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,20
|Açılış
|: 448,93
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:37
|TRILC
|50,40
|24.305.501
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|2.910.081
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|4.876.166
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.489.192
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|2.903.555
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|120,00
|34.216.284
|% -7,69
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|333.976.224
|% 8,11
|
|GARAN
|6,95
|259.575.348
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,04
|195.557.241
|% 1,59
|
|GLYHO
|6,44
|141.417.156
|% 2,38
|
|VESTL
|38,16
|137.538.573
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,00
|333.976.224
|% 8,11
|
|GARAN
|6,95
|259.575.348
|% 1,02
|
|IHLAS
|0,79
|29.113.534
|% 3,95
|
|BJKAS
|7,04
|195.557.241
|% 1,59
|
|KLGYO
|2,31
|58.081.354
|% 7,94
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0864
|8,0899
|% 0,12
|
|Euro
|9,5411
|9,5548
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,1115
|11,1672
|% 0,01
|
|Frank
|8,5903
|8,6421
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1493
|2,1600
|% 0,05
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,20
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|-0,73
|