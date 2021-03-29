CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2021 10:56
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BAHAR ÇAKAN 01.07.2019 2017- QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2007-2015 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EMEKLİLİK FONLARI PORTFÖY YÖNETİCİSİ 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ZİYA ÇAKMAK 01.07.2019 2017 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GRUP YÖNETİCİSİ 2012-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2009-2012 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
SİNAN EDE 02.01.2020 01/2018-.......... QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018 QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy ? Araştırma asistanı 5 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI
SAFA KIZIL 04.05.2020 02/2020 ? Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 ? 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 6 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921338
BIST
10:451.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 11,84
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:458,0991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0188
|Açılış
|: 8,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9900
|
8,1227
En Düşük
8,0015
10:459,5604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4300
|
9,5957
En Düşük
9,4521
10:45448,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,43
|Açılış
|: 448,70
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:45
|TRILC
|50,40
|29.681.820
|% 10,00
|
|CMBTN
|306,60
|4.936.260
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.614.879
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|2.924.767
|% 9,83
|
|IHLGM
|1,14
|26.442.877
|% 9,62
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|120,90
|35.534.612
|% -7,00
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,01
|353.824.329
|% 8,65
|
|GARAN
|6,97
|284.630.201
|% 1,31
|
|BJKAS
|6,95
|203.733.973
|% 0,29
|
|PETKM
|5,60
|150.009.156
|% 2,94
|
|VESTL
|38,10
|148.623.723
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,01
|353.824.329
|% 8,65
|
|GARAN
|6,97
|284.630.201
|% 1,31
|
|IHLAS
|0,78
|29.251.190
|% 2,63
|
|BJKAS
|6,95
|203.733.973
|% 0,29
|
|PETKM
|5,60
|150.009.156
|% 2,94
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0963
|8,0991
|% 0,23
|
|Euro
|9,5482
|9,5604
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,1089
|11,1646
|% -0,01
|
|Frank
|8,5843
|8,6361
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1478
|2,1585
|% -0,02
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,20
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|-0,73
|