CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2021 11:01
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BAHAR ÇAKAN 01.07.2019 2017- QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2007-2015 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EMEKLİLİK FONLARI PORTFÖY YÖNETİCİSİ 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ZİYA ÇAKMAK 01.07.2019 2017- QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GRUP YÖNETİCİSİ 2012-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2009-2012 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
SİNAN EDE atırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 6 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921344
BIST
10:501.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,74
|Açılış
|: 1.386
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|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:508,1186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0383
|Açılış
|: 8,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9900
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8,1227
En Düşük
8,0015
10:509,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0235
|Açılış
|: 9,4650
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|Önceki Kapanış
|: 9,4300
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9,5957
En Düşük
9,4521
10:50448,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,44
|Açılış
|: 448,47
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:49
|TRILC
|50,40
|38.914.394
|% 10,00
|
|CMBTN
|306,60
|4.984.703
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.778.401
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|2.936.431
|% 9,83
|
|IHLGM
|1,14
|26.521.511
|% 9,62
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|121,00
|36.538.402
|% -6,92
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,01
|358.468.267
|% 8,65
|
|GARAN
|6,97
|322.505.732
|% 1,31
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|PETKM
|5,59
|159.480.426
|% 2,76
|
|VESTL
|37,80
|157.124.323
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,01
|358.468.267
|% 8,65
|
|GARAN
|6,97
|322.505.732
|% 1,31
|
|IHLAS
|0,79
|29.432.804
|% 3,95
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|PETKM
|5,59
|159.480.426
|% 2,76
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1105
|8,1149
|% 0,43
|
|Euro
|9,5651
|9,5774
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1101
|11,1658
|% -0,00
|
|Frank
|8,5856
|8,6373
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1483
|2,1591
|% 0,01
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,82
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|-0,74
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