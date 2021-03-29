CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2021 11:08
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BAHAR ÇAKAN 01.07.2019 2017- QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2007-2015 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EMEKLİLİK FONLARI PORTFÖY YÖNETİCİSİ 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ZİYA ÇAKMAK 01.07.2019 2017 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GRUP YÖNETİCİSİ 2012-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2009-2012 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
SİNAN EDE 02.01.2020 01/2018-.......... QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018 QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy ? Araştırma asistanı 5 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI
SAFA KIZIL 04.05.2020 02/2020 ? Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 ? 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 6 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921352
BIST
13:531.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,17
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
13:538,1758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0955
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
13:539,6315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0698
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
13:53453,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,20
|Açılış
|: 453,33
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:53
|TRILC
|50,40
|179.562.615
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.631.839
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.802.642
|% 9,98
|
|RTALB
|25,36
|142.859.263
|% 9,97
|
|IZFAS
|10,70
|12.890.271
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.855.440
|% -7,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|IZTAR
|20,30
|7.328.881
|% -5,67
|
|KRDMD
|7,00
|1.183.149.947
|% 6,22
|
|GARAN
|6,95
|907.869.069
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,02
|587.798.545
|% 9,19
|
|PETKM
|5,61
|393.580.000
|% 3,12
|
|VESTL
|37,98
|374.170.243
|% 3,77
|
|EKGYO
|2,02
|587.798.545
|% 9,19
|
|KRDMD
|7,00
|1.183.149.947
|% 6,22
|
|PETKM
|5,61
|393.580.000
|% 3,12
|
|GSRAY
|3,77
|212.325.285
|% 1,62
|
|IHLAS
|0,78
|41.902.901
|% 2,63
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1699
|8,1758
|% 1,18
|
|Euro
|9,6176
|9,6315
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,2590
|11,3154
|% 1,34
|
|Frank
|8,6596
|8,7118
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1711
|2,1820
|% 1,07
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,23
|
|Altın Gr.
|453
|454
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,01
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,52
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,26
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|65,02
|65,02
|0,59
|