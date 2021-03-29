CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2021 11:11
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BAHAR ÇAKAN 02.05.2017 2017- QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2007-2015 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EMEKLİLİK FONLARI PORTFÖY YÖNETİCİSİ 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ZİYA ÇAKMAK 02.01.2014 2017 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GRUP YÖNETİCİSİ 2012-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2009-2012 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
SİNAN EDE 02.01.2020 01/2018-.......... QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018 QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy ? Araştırma asistanı 5 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI
SAFA KIZIL 04.05.2020 02/2020 ? Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 ? 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 6 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921356
BIST
13:551.396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 13,86
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
13:558,1783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0980
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
13:559,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0650
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
13:55453,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,31
|Açılış
|: 453,43
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:55
|TRILC
|50,40
|179.568.865
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.643.258
|% 9,99
|
|RTALB
|25,36
|142.892.739
|% 9,97
|
|IZFAS
|10,70
|12.899.312
|% 9,97
|
|CMBTN
|306,60
|6.314.427
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|120,00
|54.004.931
|% -7,69
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|KRDMD
|6,99
|1.195.352.331
|% 6,07
|
|GARAN
|6,94
|911.309.259
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,30
|652.713.606
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,02
|591.398.645
|% 9,19
|
|PETKM
|5,62
|396.228.527
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,02
|591.398.645
|% 9,19
|
|KRDMD
|6,99
|1.195.352.331
|% 6,07
|
|GARAN
|6,94
|911.309.259
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,36
|315.669.100
|% 3,70
|
|BJKAS
|7,30
|652.713.606
|% 5,34
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1709
|8,1783
|% 1,21
|
|Euro
|9,6196
|9,6267
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,2516
|11,3080
|% 1,27
|
|Frank
|8,6512
|8,7033
|% 0,96
|
|Riyal
|2,1694
|2,1803
|% 0,99
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,23
|
|Altın Gr.
|453
|454
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,01
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,52
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,26
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|65,02
|65,02
|0,59
|