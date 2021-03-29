CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2021 11:13
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BAHAR ÇAKAN 01.07.2019 2017- QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2007-2015 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EMEKLİLİK FONLARI PORTFÖY YÖNETİCİSİ 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ZİYA ÇAKMAK 01.07.2019 2017 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GRUP YÖNETİCİSİ 2012-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2009-2012 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
SİNAN EDE 02.01.2020 01/2018-.......... QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018 QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy ? Araştırma asistanı 5 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI
SAFA KIZIL 04.05.2020 02/2020 ? Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 ? 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 6 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921361
BIST
14:061.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,66
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
14:068,1782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
14:069,6338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0721
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
14:06453,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,86
|Açılış
|: 453,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler14:06
|TRILC
|50,40
|179.632.369
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.648.675
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|57.538.042
|% 9,98
|
|RTALB
|25,36
|142.916.653
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|119,80
|54.255.897
|% -7,85
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,97
|1.203.951.659
|% 5,77
|
|GARAN
|6,95
|928.200.005
|% 1,02
|
|BJKAS
|7,27
|668.621.118
|% 4,91
|
|EKGYO
|2,02
|595.375.048
|% 9,19
|
|PETKM
|5,62
|402.443.522
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,02
|595.375.048
|% 9,19
|
|KRDMD
|6,97
|1.203.951.659
|% 5,77
|
|GARAN
|6,95
|928.200.005
|% 1,02
|
|DOHOL
|3,36
|316.515.203
|% 3,70
|
|BJKAS
|7,27
|668.621.118
|% 4,91
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1717
|8,1782
|% 1,21
|
|Euro
|9,6196
|9,6338
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,2703
|11,3268
|% 1,44
|
|Frank
|8,6631
|8,7153
|% 1,10
|
|Riyal
|2,1736
|2,1845
|% 1,19
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,70
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,57
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,79
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,54
|