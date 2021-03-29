CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2021 11:14
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BAHAR ÇAKAN 01.07.2019 2017- QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2007-2015 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EMEKLİLİK FONLARI PORTFÖY YÖNETİCİSİ 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ZİYA ÇAKMAK 01.07.2019 2017 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GRUP YÖNETİCİSİ 2012-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2009-2012 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
SİNAN EDE 02.01.2020 01/2018-.......... QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018 QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy ? Araştırma asistanı 5 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI
SAFA KIZIL 04.05.2020 02/2020 ? Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 ? 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 6 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921363
BIST
14:041.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,41
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
14:048,1798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0995
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
14:049,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0763
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
14:04453,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,86
|Açılış
|: 453,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler14:04
|TRILC
|50,40
|179.631.613
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.648.675
|% 9,99
|
|RTALB
|25,36
|142.911.404
|% 9,97
|
|CMBTN
|306,60
|6.319.639
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|119,80
|54.211.575
|% -7,85
|
|SONME
|60,00
|2.451.605
|% -7,83
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|KRDMD
|6,99
|1.198.627.181
|% 6,07
|
|GARAN
|6,94
|919.377.539
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,29
|667.377.837
|% 5,19
|
|EKGYO
|2,02
|593.124.996
|% 9,19
|
|PETKM
|5,62
|402.050.825
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,02
|593.124.996
|% 9,19
|
|KRDMD
|6,99
|1.198.627.181
|% 6,07
|
|GARAN
|6,94
|919.377.539
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,35
|316.071.173
|% 3,40
|
|BJKAS
|7,29
|667.377.837
|% 5,19
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1749
|8,1798
|% 1,23
|
|Euro
|9,6217
|9,6380
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,2621
|11,3186
|% 1,36
|
|Frank
|8,6558
|8,7079
|% 1,01
|
|Riyal
|2,1719
|2,1828
|% 1,11
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,41
|
|Altın Gr.
|453
|454
|3,42
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,57
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,79
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|65,01
|65,01
|0,58
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19AFYON
Yüzde 4.53 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 988, 259 adet işlem
-
14:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 06 artarak (% 0.92 ) 1, 435
-
14:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, TRKCM
-
14:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, TRKCM
-
14:18XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 10, 154.00 milyon TL de