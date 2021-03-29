CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2021 11:14
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BAHAR ÇAKAN 01.07.2019 2017- QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2007-2015 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EMEKLİLİK FONLARI PORTFÖY YÖNETİCİSİ 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ZİYA ÇAKMAK 01.07.2019 2017 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GRUP YÖNETİCİSİ 2012-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2009-2012 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
SAFA KIZIL 04.05.2020 02/2020 ? Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 ? 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 6 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
SİNAN EDE 02.01.2020 01/2018-.......... QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018 QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy ? Araştırma asistanı 5 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921364
BIST
14:041.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,42
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
14:048,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0981
|Açılış
|: 64,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 64,4300
|
8,1843
En Düşük
8,0015
14:049,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0736
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
9,6508
En Düşük
9,4521
14:046,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,02
|Açılış
|: 6,53
|
|Önceki Kapanış
|: 6,52
|
6,55
En Düşük
6,39
BIST En Aktif Hisseler14:04
|TRILC
|50,40
|179.631.361
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.648.309
|% 9,99
|
|IZFAS
|10,70
|12.899.548
|% 9,97
|
|RTALB
|25,36
|142.905.571
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|119,80
|54.119.434
|% -7,85
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,99
|1.195.960.712
|% 6,07
|
|GARAN
|6,94
|917.532.525
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,28
|663.700.215
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,02
|592.706.137
|% 9,19
|
|PETKM
|5,62
|398.230.971
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,02
|592.706.137
|% 9,19
|
|KRDMD
|6,99
|1.195.960.712
|% 6,07
|
|GARAN
|6,94
|917.532.525
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,35
|316.032.102
|% 3,40
|
|BJKAS
|7,28
|663.700.215
|% 5,05
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1742
|8,1784
|% 1,21
|
|Euro
|9,6214
|9,6353
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,2704
|11,3269
|% 1,44
|
|Frank
|8,6624
|8,7146
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1731
|2,1840
|% 1,16
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-6,09
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,31
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.981
|3.058
|30,89
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|14,94
|
|Çeyrek
|723
|740
|7,47
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|65,04
|65,04
|0,61
|