CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2021 10:48
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BAHAR ÇAKAN 01.07.2019 2017- QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2007-2015 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EMEKLİLİK FONLARI PORTFÖY YÖNETİCİSİ 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ZİYA ÇAKMAK 01.07.2019 2017 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GRUP YÖNETİCİSİ 2012-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2009-2012 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
SİNAN EDE 02.01.2020 01/2018-.......... QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018 QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy ? Araştırma asistanı 5 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI
SAFA KIZIL 04.05.2020 02/2020 ? Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 ? 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 6 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921330
BIST
13:411.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,17
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
13:418,1666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0863
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
13:419,6236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0619
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
13:41453,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,22
|Açılış
|: 453,34
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
453,88
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:41
|TRILC
|50,40
|179.515.794
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.630.521
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.695.800
|% 9,98
|
|RTALB
|25,36
|142.762.870
|% 9,97
|
|CMBTN
|306,60
|6.301.550
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.299.252
|% -7,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|IZTAR
|20,14
|6.854.441
|% -6,41
|
|KRDMD
|7,02
|1.150.221.346
|% 6,53
|
|GARAN
|6,94
|904.906.760
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,22
|569.148.464
|% 4,18
|
|EKGYO
|2,01
|568.546.566
|% 8,65
|
|PETKM
|5,62
|392.725.851
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,01
|568.546.566
|% 8,65
|
|KRDMD
|7,02
|1.150.221.346
|% 6,53
|
|GARAN
|6,94
|904.906.760
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,38
|290.273.622
|% 4,32
|
|BJKAS
|7,22
|569.148.464
|% 4,18
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1598
|8,1666
|% 1,07
|
|Euro
|9,6090
|9,6236
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,2661
|11,3226
|% 1,40
|
|Frank
|8,6612
|8,7134
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1716
|2,1825
|% 1,09
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-6,14
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.038
|24,00
|
|Tam
|2.979
|3.056
|28,91
|
|Yarım
|1.440
|1.478
|13,99
|
|Çeyrek
|722
|739
|6,99
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,00
|
|B. Petrol
|64,50
|64,50
|0,07
|