CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2021 23:32
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
ZİYA ÇAKMAK FON KURULU BAŞKANI 24.12.2020 15 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI Evet
ECE KAZICILAR FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 16 Evet
ELİF BİLMEZ FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 25 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI Evet
BAHAR ÇAKAN FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 15 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI Evet
DİDEM BOLAT FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 10 Evet
UMUT HİSARLIOĞLU FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 15 Evet
ÜMİT SÖNMEZ FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 23 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927687
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
18:058,1093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1167
En Düşük
8,0945
18:059,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0118
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7089
En Düşük
9,6811
18:05455,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,30
|Açılış
|: 455,35
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|369,60
|89.781.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.787.688
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.238.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.719.138
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|21.441.906
|% 9,97
|
|SAYAS
|30,78
|25.617.468
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|799.312
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|1.219.412
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|1.561.633
|% -9,98
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,41
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% -0,33
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,48
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% -3,73
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1077
|8,1093
|% 0,04
|
|Euro
|9,6894
|9,7089
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,1251
|11,1809
|% -0,37
|
|Frank
|8,7776
|8,8305
|% -0,27
|
|Riyal
|2,1570
|2,1678
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|0,85
|
|Altın Gr.
|455
|455
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,95
|63,95
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.69 ) 1, 424
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EUKYO, SAYAS
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17:59XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 17, 792.00 milyon TL de
-
17:57DERHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 411, 460 adet işlem
-
17:56MTRKS
Yüzde 9.99 oranında artışla 49.56 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 387 adet işlem