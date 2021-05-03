CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.05.2021 12:20
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 8,50 91,50
2019 10 90
2020 10 90
2021 10 90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934055
BIST
13:341.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,56
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
13:348,2896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0146
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
13:3410,0098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0392
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
13:34474,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,98
|Açılış
|: 474,74
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler13:34
|MRSHL
|271,70
|1.710.352
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.802.887
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.046.782
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.549.595
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|8.280.699
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|32.340.473
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|87.879.192
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.918.013
|% -9,95
|
|SNKRN
|27,96
|1.428.987
|% -9,92
|
|ADESE
|1,82
|12.345.145
|% -9,90
|
|THYAO
|12,67
|636.445.912
|% 3,60
|
|KRDMD
|7,32
|369.259.893
|% 2,23
|
|SISE
|7,70
|354.249.200
|% 2,53
|
|KOZAL
|112,90
|353.849.230
|% -0,09
|
|EREGL
|18,92
|336.088.078
|% -0,63
|
|YKBNK
|2,12
|153.422.152
|% 0,95
|
|AKBNK
|4,89
|264.797.536
|% 0,20
|
|EKGYO
|1,82
|98.285.337
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,32
|369.259.893
|% 2,23
|
|THYAO
|12,67
|636.445.912
|% 3,60
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2873
|8,2896
|% 0,18
|
|Euro
|10,0012
|10,0098
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4572
|11,5147
|% 0,50
|
|Frank
|9,0544
|9,1089
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2047
|2,2158
|% 0,22
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|9,25
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,43
|