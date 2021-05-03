CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.05.2021 12:23
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 9,75 90,25
2017 20 80
2016 20 80
2015 20 80
2014 20 80
2013 20 80
2019 5 95
2020 5 95
2021 5 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934057
BIST
13:401.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,84
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
13:408,2971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0221
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
13:4010,0111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0405
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
13:40475,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,71
|Açılış
|: 475,46
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler13:40
|MRSHL
|271,70
|1.711.167
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.802.984
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.046.832
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.646.241
|% 9,98
|
|ECZYT
|45,68
|151.154.491
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|32.368.346
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|87.920.597
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.923.096
|% -9,95
|
|SNKRN
|27,96
|1.428.987
|% -9,92
|
|ADESE
|1,82
|12.345.145
|% -9,90
|
|THYAO
|12,67
|638.336.598
|% 3,60
|
|KRDMD
|7,32
|370.335.834
|% 2,23
|
|SISE
|7,69
|355.678.686
|% 2,40
|
|KOZAL
|113,00
|354.907.402
|% 0,00
|
|EREGL
|18,94
|338.714.384
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,11
|153.741.215
|% 0,48
|
|AKBNK
|4,89
|265.174.964
|% 0,20
|
|EKGYO
|1,82
|98.511.544
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,32
|370.335.834
|% 2,23
|
|THYAO
|12,67
|638.336.598
|% 3,60
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2914
|8,2971
|% 0,27
|
|Euro
|10,0001
|10,0111
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4736
|11,5311
|% 0,64
|
|Frank
|9,0604
|9,1150
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2067
|2,2177
|% 0,31
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|11,30
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,71
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,00
|0,10
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-0,20
|