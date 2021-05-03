CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.05.2021 13:17
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 8,5 91,5
2017 10 90
2019 10 90
2020 10 90
2021 10 90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934084
BIST
14:341.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,50
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:348,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0262
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:3410,0255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0549
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:34474,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,15
|Açılış
|: 474,90
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:34
|MRSHL
|271,70
|1.739.695
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.832.338
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.091.548
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.824.107
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|34.587.880
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.362.637
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.012.057
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,66
|667.483.616
|% 3,52
|
|KRDMD
|7,34
|437.670.217
|% 2,51
|
|BIOEN
|18,08
|423.331.491
|% 1,52
|
|KOZAL
|112,90
|384.634.515
|% -0,09
|
|EREGL
|18,94
|384.594.525
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,11
|196.999.544
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|135.581.227
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,90
|307.379.574
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,34
|437.670.217
|% 2,51
|
|DOHOL
|2,95
|164.002.237
|% 0,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2961
|8,3012
|% 0,32
|
|Euro
|9,9985
|10,0255
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,4879
|11,5455
|% 0,77
|
|Frank
|9,0529
|9,1075
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2082
|2,2193
|% 0,38
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|10,58
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-0,01
|