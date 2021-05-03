CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.05.2021 13:20
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 8,5 91,5
2017 10 90
2019 10 90
2020 10 90
2021 10 90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934085
BIST
13:191.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
13:198,2900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
13:1910,0168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
13:19474,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,24
|Açılış
|: 474,99
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler13:19
|MRSHL
|271,70
|1.707.363
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.045.414
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.801.085
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.528.065
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|8.210.549
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|32.244.303
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|87.673.658
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.904.391
|% -9,95
|
|SNKRN
|27,96
|1.428.987
|% -9,92
|
|ADESE
|1,82
|12.345.145
|% -9,90
|
|THYAO
|12,68
|626.075.959
|% 3,68
|
|KRDMD
|7,31
|357.722.551
|% 2,09
|
|SISE
|7,70
|351.023.628
|% 2,53
|
|KOZAL
|112,80
|347.200.088
|% -0,18
|
|EREGL
|18,90
|329.137.178
|% -0,74
|
|YKBNK
|2,11
|151.221.965
|% 0,48
|
|AKBNK
|4,89
|259.398.204
|% 0,20
|
|EKGYO
|1,83
|94.900.581
|% 0,55
|
|THYAO
|12,68
|626.075.959
|% 3,68
|
|KRDMD
|7,31
|357.722.551
|% 2,09
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2882
|8,2900
|% 0,18
|
|Euro
|10,0046
|10,0168
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,4664
|11,5239
|% 0,58
|
|Frank
|9,0625
|9,1171
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2065
|2,2176
|% 0,30
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|11,07
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,17
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|66,43
|66,43
|-0,33
|