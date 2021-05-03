CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.05.2021 13:28
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2019 10 90
2020 10 90
2021 10 90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934092
BIST
13:181.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
13:188,2940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0190
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
13:1810,0144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0438
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
13:18474,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,10
|Açılış
|: 474,85
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler13:18
|MRSHL
|271,70
|1.707.363
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.045.414
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.801.085
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.489.358
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|8.210.549
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|32.234.468
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|87.655.227
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.886.026
|% -9,95
|
|SNKRN
|27,96
|1.428.987
|% -9,92
|
|ADESE
|1,82
|12.345.145
|% -9,90
|
|THYAO
|12,67
|624.341.847
|% 3,60
|
|KRDMD
|7,31
|357.215.999
|% 2,09
|
|SISE
|7,69
|350.643.134
|% 2,40
|
|KOZAL
|113,00
|342.865.564
|% 0,00
|
|EREGL
|18,90
|328.024.828
|% -0,74
|
|YKBNK
|2,11
|151.034.745
|% 0,48
|
|AKBNK
|4,89
|258.433.379
|% 0,20
|
|EKGYO
|1,83
|94.846.017
|% 0,55
|
|THYAO
|12,67
|624.341.847
|% 3,60
|
|KRDMD
|7,31
|357.215.999
|% 2,09
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2914
|8,2940
|% 0,23
|
|Euro
|10,0041
|10,0144
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,4654
|11,5229
|% 0,57
|
|Frank
|9,0620
|9,1166
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2062
|2,2173
|% 0,29
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|9,25
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,43
|