CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.05.2021 13:25
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 7 93
2017 20 80
2019 10 90
2020 10 90
2021 10 90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934090
BIST
14:001.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,35
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:008,2939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0189
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:0010,0045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0339
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:00474,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,55
|Açılış
|: 474,32
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:00
|MRSHL
|271,70
|1.735.620
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.819.535
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.048.113
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.664.002
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|32.659.564
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.154.902
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.951.613
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,66
|645.593.394
|% 3,52
|
|KRDMD
|7,34
|391.072.022
|% 2,51
|
|KOZAL
|112,90
|368.206.223
|% -0,09
|
|SISE
|7,70
|357.807.268
|% 2,53
|
|EREGL
|18,93
|357.123.450
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,11
|193.956.882
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,83
|112.159.487
|% 0,55
|
|AKBNK
|4,89
|266.870.916
|% 0,20
|
|KRDMD
|7,34
|391.072.022
|% 2,51
|
|THYAO
|12,66
|645.593.394
|% 3,52
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2855
|8,2939
|% 0,23
|
|Euro
|9,9955
|10,0045
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,4742
|11,5318
|% 0,65
|
|Frank
|9,0594
|9,1140
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2054
|2,2165
|% 0,25
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|9,24
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|-0,13
|