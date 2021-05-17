CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon'un portföy değerinin en az % 80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bununla beraber fonun izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde yer alan sermaye piyasası araçlarına da belirtilen sınırlar dahilinde yatırım yapılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yansıtmayı amaçlamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936503BIST