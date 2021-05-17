CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.05.2021 11:43
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un portföy değerinin en az % 80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bununla beraber fonun izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde yer alan sermaye piyasası araçlarına da belirtilen sınırlar dahilinde yatırım yapılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yansıtmayı amaçlamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936503
BIST
17:491.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:498,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:4910,2076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0980
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:49501,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,54
|Açılış
|: 501,50
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:49
|NTGAZ
|10,89
|10.898.799
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|JANTS
|79,90
|317.257.275
|% 9,98
|
|FENER
|28,44
|309.197.896
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|401.772.312
|% -10,00
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|YAPRK
|81,55
|44.697.415
|% -9,94
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.797.203
|% -9,59
|
|GARAN
|8,10
|1.638.930.267
|% 1,76
|
|KOZAL
|131,00
|1.464.175.251
|% 1,95
|
|SISE
|8,05
|1.337.650.536
|% 2,81
|
|THYAO
|13,39
|953.316.574
|% 0,22
|
|EREGL
|19,41
|796.888.501
|% -0,10
|
|GARAN
|8,10
|1.638.930.267
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,97
|346.744.699
|% 2,07
|
|SISE
|8,05
|1.337.650.536
|% 2,81
|
|YKBNK
|2,16
|229.319.026
|% 1,41
|
|KRDMD
|8,34
|746.842.159
|% 2,21
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3505
|8,3533
|% 0,50
|
|Euro
|10,2000
|10,2076
|% 0,97
|
|Sterlin
|11,8277
|11,8871
|% 0,95
|
|Frank
|9,2701
|9,3259
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2204
|2,2316
|% 0,49
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,24
|0,05
|
Seans Raporu
17:49
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında