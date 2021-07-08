CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2021 16:48
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 17.04.2015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948806
BIST
17:091.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -14,07
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:098,6839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:0910,3394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0889
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3394
En Düşük
10,2314
17:09504,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,57
|Açılış
|: 504,34
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:09
|TUREX
|11,57
|11.604.664
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|34.690.508
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.023.268
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.549.555
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.688.190
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|44.950.617
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.723.983
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.947.337
|% -9,90
|
|GARAN
|8,59
|708.126.707
|% -1,60
|
|THYAO
|13,71
|658.620.980
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,08
|482.913.565
|% -0,98
|
|PETKM
|5,35
|411.655.124
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|352.120.294
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,26
|352.120.294
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,88
|218.360.094
|% -1,05
|
|GARAN
|8,59
|708.126.707
|% -1,60
|
|PETKM
|5,35
|411.655.124
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,08
|482.913.565
|% -0,98
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6815
|8,6839
|% -0,02
|
|Euro
|10,2772
|10,3394
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,9312
|11,9910
|% -0,17
|
|Frank
|9,4463
|9,5032
|% 1,09
|
|Riyal
|2,3071
|2,3186
|% -0,08
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|2,73
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.396
|2,00
|
|Tam
|3.327
|3.410
|3,74
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|1,81
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,07
|