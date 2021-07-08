Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.07.2021 17:07



CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 17.04.2015

Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 2 17/05/2018-1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948886


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:521.375
Değişim :  -1,14% |  -15,81
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.391 En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler16:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 11,57 11.574.894 % 9,98  
SILVR 5,64 31.137.270 % 9,94  
AVGYO 3,01 16.977.479 % 9,85  
DENGE 1,30 991.283 % 9,09  
DIRIT 3,48 269.894 % 9,09  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Dolar 8,6786 8,6817 % -0,04  
Euro 10,3070 10,3133 % 0,61  
Sterlin 11,9248 11,9846 % -0,23  
Frank 9,4501 9,5071 % 1,14  
Riyal 2,3080 2,3196 % -0,04  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 5,30  
Altın Gr. 506 506 1,83  
Cumhuriyet 3.348 3.399 5,00  
Tam 3.335 3.419 12,20  
Yarım 1.612 1.654 5,90  
Çeyrek 808 827 2,95  
Gümüş.Ons 26,06 26,09 -0,07  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 -0,03  
B. Petrol 72,76 72,76 -0,67  
Seans Raporu 16:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru