CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.08.2021 11:28
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 17.04.2015
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 75 10/10/2020-6 04.01.2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 10/10/2020-6 04.01.2021
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 10/10/2020-6 04.01.2021
BIST-KYD OSBA SABIT 5 10/10/2020-6 04.01.2021
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0329 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL Uzman 0(216)-468 0311 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959958
BIST
13:001.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:008,4710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0136
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:009,9378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:00486,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,87
|Açılış
|: 486,88
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:00
|BRLSM
|11,01
|556.075.517
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.203.715
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.073.366
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.542.826
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|153.325.831
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.219.463
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|VKING
|6,65
|2.970.581
|% -5,41
|
|MMCAS
|5,36
|194.775
|% -5,13
|
|BRLSM
|11,01
|556.075.517
|% 9,99
|
|SISE
|8,89
|497.782.991
|% 2,18
|
|GARAN
|9,47
|492.306.623
|% 1,07
|
|SASA
|28,28
|436.793.684
|% 1,36
|
|THYAO
|12,46
|332.877.467
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,72
|328.608.208
|% 2,33
|
|SISE
|8,89
|497.782.991
|% 2,18
|
|PETKM
|6,07
|328.956.784
|% 2,02
|
|GARAN
|9,47
|492.306.623
|% 1,07
|
|BRLSM
|11,01
|556.075.517
|% 9,99
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4700
|8,4710
|% -0,16
|
|Euro
|9,9323
|9,9378
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,5404
|11,5983
|% 0,15
|
|Frank
|9,2004
|9,2558
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2511
|2,2624
|% -0,20
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|6,64
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-1,08
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-0,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,26
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,08
|
|B. Petrol
|66,96
|66,96
|2,21
|