CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.08.2021 11:32
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 17.04.2015
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0329 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL Uzman 0(216)-468 0311 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959965
BIST
13:311.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:318,4695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0151
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:319,9294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0102
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:31487,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,26
|Açılış
|: 487,45
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:31
|BRLSM
|11,01
|556.844.631
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.216.310
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.109.251
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.627.097
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|153.523.997
|% 9,95
|
|EUKYO
|6,22
|5.523.988
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.279.943
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|DAGI
|3,81
|10.245.755
|% -6,85
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|GARAN
|9,50
|632.151.105
|% 1,39
|
|BRLSM
|11,01
|556.844.631
|% 9,99
|
|SISE
|8,92
|542.032.968
|% 2,53
|
|SASA
|28,30
|456.731.177
|% 1,43
|
|AKBNK
|5,72
|354.454.498
|% 2,33
|
|GARAN
|9,50
|632.151.105
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,72
|354.454.498
|% 2,33
|
|SISE
|8,92
|542.032.968
|% 2,53
|
|PETKM
|6,07
|335.813.032
|% 2,02
|
|BRLSM
|11,01
|556.844.631
|% 9,99
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4660
|8,4695
|% -0,18
|
|Euro
|9,9253
|9,9294
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,5467
|11,6046
|% 0,20
|
|Frank
|9,1997
|9,2551
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2527
|2,2640
|% -0,13
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|7,57
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|1,23
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,59
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,09
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|1,95
|