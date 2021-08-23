CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.08.2021 11:32
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 17.04.2015
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 31/07/2019-4 01.04.2020
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 31/07/2019-4 01.04.2020
KATILIM 50 GETİRİ 10 31/07/2019-4 01.04.2020
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0329 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL Uzman 0(216)-468 0311 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959967
BIST
13:261.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,23
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:268,4739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0107
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:269,9416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:26487,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,58
|Açılış
|: 487,59
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:24
|BRLSM
|11,01
|556.768.211
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.213.333
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.105.771
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.615.995
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|153.494.166
|% 9,95
|
|EUKYO
|6,22
|4.308.970
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.239.076
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|DAGI
|3,85
|9.560.697
|% -5,87
|
|GARAN
|9,50
|619.221.752
|% 1,39
|
|BRLSM
|11,01
|556.768.211
|% 9,99
|
|SISE
|8,92
|539.171.623
|% 2,53
|
|SASA
|28,30
|455.562.063
|% 1,43
|
|AKBNK
|5,71
|350.286.011
|% 2,15
|
|GARAN
|9,50
|619.221.752
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,71
|350.286.011
|% 2,15
|
|SISE
|8,92
|539.171.623
|% 2,53
|
|PETKM
|6,06
|335.290.792
|% 1,85
|
|BRLSM
|11,01
|556.768.211
|% 9,99
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4738
|8,4763
|% -0,10
|
|Euro
|9,9312
|9,9369
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,5450
|11,6029
|% 0,19
|
|Frank
|9,2058
|9,2612
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2535
|2,2648
|% -0,09
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|7,78
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|1,23
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,59
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,09
|
|B. Petrol
|66,68
|66,68
|1,93
|