CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.08.2021 11:33
Birim Müdürü 0(216)-468 0329 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL Uzman 0(216)-468 0311 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959971
BIST
12:551.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,41
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
12:558,4739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0107
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
12:559,9402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
12:55486,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,73
|Açılış
|: 486,69
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler12:55
|AYCES
|57,25
|2.203.200
|% 9,99
|
|BRLSM
|11,01
|556.047.067
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.033.261
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.542.826
|% 9,96
|
|MAALT
|179,00
|21.430.859
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.215.057
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|VKING
|6,65
|2.960.447
|% -5,41
|
|MMCAS
|5,36
|194.775
|% -5,13
|
|BRLSM
|11,01
|556.047.067
|% 9,99
|
|SISE
|8,90
|494.719.940
|% 2,30
|
|GARAN
|9,47
|492.262.380
|% 1,07
|
|SASA
|28,30
|435.043.214
|% 1,43
|
|THYAO
|12,46
|332.692.869
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,73
|328.456.025
|% 2,50
|
|SISE
|8,90
|494.719.940
|% 2,30
|
|PETKM
|6,08
|326.920.539
|% 2,18
|
|GARAN
|9,47
|492.262.380
|% 1,07
|
|BRLSM
|11,01
|556.047.067
|% 9,99
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4708
|8,4739
|% -0,13
|
|Euro
|9,9342
|9,9402
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,5382
|11,5960
|% 0,13
|
|Frank
|9,1998
|9,2552
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2511
|2,2624
|% -0,20
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,12
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|1,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|0,28
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,13
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|66,78
|66,78
|2,03
|