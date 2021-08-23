CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.08.2021 11:36
0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0329 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL Uzman 0(216)-468 0311 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959974
BIST
13:201.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 16,04
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:208,4758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:209,9355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0041
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:20487,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,24
|Açılış
|: 487,25
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:18
|BRLSM
|11,01
|556.683.731
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.212.761
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.099.379
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.615.741
|% 9,96
|
|MAALT
|179,00
|21.562.782
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.238.644
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|EUKYO
|6,35
|3.574.444
|% -8,10
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|DAGI
|3,86
|9.247.070
|% -5,62
|
|GARAN
|9,51
|583.195.440
|% 1,49
|
|BRLSM
|11,01
|556.683.731
|% 9,99
|
|SISE
|8,92
|529.774.168
|% 2,53
|
|SASA
|28,34
|452.154.513
|% 1,58
|
|AKBNK
|5,73
|344.687.808
|% 2,50
|
|GARAN
|9,51
|583.195.440
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,73
|344.687.808
|% 2,50
|
|SISE
|8,92
|529.774.168
|% 2,53
|
|PETKM
|6,07
|334.852.654
|% 2,02
|
|BRLSM
|11,01
|556.683.731
|% 9,99
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4718
|8,4743
|% -0,12
|
|Euro
|9,9319
|9,9370
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,5482
|11,6061
|% 0,22
|
|Frank
|9,2051
|9,2606
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2532
|2,2645
|% -0,11
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|7,78
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|1,23
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,59
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,09
|
|B. Petrol
|66,68
|66,68
|1,93
|