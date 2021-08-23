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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.08.2021 11:36


0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0329 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL Uzman 0(216)-468 0311 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959975


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BIST En Aktif Hisseler12:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 57,25 2.196.903 % 9,99  
BRLSM 11,01 555.997.037 % 9,99  
BASGZ 24,68 149.031.583 % 9,98  
AGYO 4,97 31.542.250 % 9,96  
MAALT 179,00 21.399.176 % 9,95  
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12:52 Alış Satış %  
Dolar 8,4677 8,4718 % -0,15  
Euro 9,9334 9,9380 % -0,02  
Sterlin 11,5386 11,5965 % 0,13  
Frank 9,1993 9,2547 % -0,17  
Riyal 2,2511 2,2624 % -0,20  
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12:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 6,46  
Altın Gr. 487 487 0,61  
Cumhuriyet 3.228 3.277 1,00  
Tam 3.211 3.292 -1,08  
Yarım 1.552 1.592 -0,52  
Çeyrek 778 796 -0,26  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 0,38  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,08  
B. Petrol 66,94 66,94 2,19  
Seans Raporu 12:52
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