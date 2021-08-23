CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.08.2021 11:36
Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0329 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL Uzman 0(216)-468 0311 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959977
BIST
12:521.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,16
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
12:528,4718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
12:529,9380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
12:52486,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,67
|Açılış
|: 486,69
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler12:52
|AYCES
|57,25
|2.196.903
|% 9,99
|
|BRLSM
|11,01
|555.997.037
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.031.583
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.542.250
|% 9,96
|
|MAALT
|179,00
|21.399.176
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.198.900
|% -9,95
|
|UFUK
|20,12
|216.310
|% -9,78
|
|UMPAS
|1,10
|53.565
|% -9,09
|
|MMCAS
|5,22
|101.790
|% -7,61
|
|VKING
|6,62
|2.860.880
|% -5,83
|
|BRLSM
|11,01
|555.997.037
|% 9,99
|
|GARAN
|9,48
|491.014.928
|% 1,17
|
|SISE
|8,89
|485.135.983
|% 2,18
|
|SASA
|28,26
|430.993.173
|% 1,29
|
|AKBNK
|5,72
|327.766.763
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,72
|327.766.763
|% 2,33
|
|SISE
|8,89
|485.135.983
|% 2,18
|
|GARAN
|9,48
|491.014.928
|% 1,17
|
|BRLSM
|11,01
|555.997.037
|% 9,99
|
|PETKM
|6,06
|304.116.657
|% 1,85
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4677
|8,4718
|% -0,15
|
|Euro
|9,9334
|9,9380
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,5386
|11,5965
|% 0,13
|
|Frank
|9,1993
|9,2547
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2511
|2,2624
|% -0,20
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|6,46
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-1,08
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-0,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,26
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,08
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|2,19
|