CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.08.2021 11:38
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0329 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL Uzman 0(216)-468 0311 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959979
BIST
13:011.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,85
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:018,4722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:019,9590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0194
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:01486,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 486,86
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:01
|BRLSM
|11,01
|556.116.573
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.207.952
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.073.391
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.589.057
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|153.369.414
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.223.610
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|MMCAS
|5,36
|194.775
|% -5,13
|
|VKING
|6,70
|3.077.547
|% -4,69
|
|BRLSM
|11,01
|556.116.573
|% 9,99
|
|SISE
|8,89
|499.587.322
|% 2,18
|
|GARAN
|9,47
|492.598.751
|% 1,07
|
|SASA
|28,28
|438.388.024
|% 1,36
|
|THYAO
|12,45
|333.299.868
|% 1,55
|
|AKBNK
|5,72
|328.764.010
|% 2,33
|
|SISE
|8,89
|499.587.322
|% 2,18
|
|PETKM
|6,08
|329.085.779
|% 2,18
|
|GARAN
|9,47
|492.598.751
|% 1,07
|
|BRLSM
|11,01
|556.116.573
|% 9,99
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4696
|8,4722
|% -0,15
|
|Euro
|9,9306
|9,9590
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,5418
|11,5997
|% 0,16
|
|Frank
|9,2000
|9,2554
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2514
|2,2627
|% -0,19
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,12
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|1,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|0,28
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,13
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|66,78
|66,78
|2,03
|