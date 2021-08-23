CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.08.2021 11:29
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 17.04.2015
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 95 - 01.01.2018
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 - 01.01.2018
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0329 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yrdımcısı 0(216)-468 0375 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL Uzman 0(216)-468 0311 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959960
BIST
17:311.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,39
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:318,4182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:319,9088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:31488,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 488,62
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:29
|MAALT
|196,90
|48.082.754
|% 10,00
|
|GESAN
|24,86
|15.444.722
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.017.836
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.212.075
|% 9,99
|
|HATEK
|18,61
|24.435.449
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.678.640
|% -9,95
|
|EDATA
|16,90
|83.865.497
|% -8,10
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|VBTYZ
|22,88
|69.990.123
|% -7,52
|
|RHEAG
|2,07
|1.939.979
|% -5,48
|
|THYAO
|12,82
|1.247.010.740
|% 2,64
|
|GARAN
|9,51
|986.666.524
|% -0,42
|
|BRLSM
|12,11
|741.017.836
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,75
|626.283.868
|% 1,04
|
|EREGL
|18,71
|508.954.805
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,57
|367.269.702
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,87
|220.634.532
|% 0,54
|
|GARAN
|9,51
|986.666.524
|% -0,42
|
|THYAO
|12,82
|1.247.010.740
|% 2,64
|
|KRDMD
|7,75
|626.283.868
|% 1,04
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4136
|8,4168
|% -0,03
|
|Euro
|9,9018
|9,9057
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,5160
|11,5737
|% -0,12
|
|Frank
|9,1862
|9,2415
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2367
|2,2479
|% -0,16
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,12
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|69,82
|69,82
|1,45
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
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17:45HURGZ
Yüzde 4.86 oranında artışla 1.51 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 000, 816 adet işlem
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17:43DGATE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 816, 214 adet işlem
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17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 73 artarak (% 0.60 ) 1, 300
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17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRLSM, MAALT, GESAN, TKURU, IZFAS, HATEK, SUMAS, AYCES, CLEBI
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17:39
TKURU, HUBVC, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında