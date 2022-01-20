CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün aralığındadır. Ayrıca bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde yer alan varlık türlerine de belirlenen sınırlar dahilinde yatırım yapılır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD DIBS ORTA 40 03/11/2021-4 20.01.2022BIST-KYD DIBS TUM 35 03/11/2021-4 20.01.2022BIST-KYD REPO (BRUT) 10 03/11/2021-4 20.01.2022BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 03/11/2021-4 20.01.2022BIST-KYD OSBA SABIT 5 03/11/2021-4 20.01.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995509BIST