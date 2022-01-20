CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.01.2022 19:35
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün aralığındadır. Ayrıca bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde yer alan varlık türlerine de belirlenen sınırlar dahilinde yatırım yapılır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS ORTA 40 03/11/2021-4 20.01.2022
BIST-KYD DIBS TUM 35 03/11/2021-4 20.01.2022
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 03/11/2021-4 20.01.2022
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 03/11/2021-4 20.01.2022
BIST-KYD OSBA SABIT 5 03/11/2021-4 20.01.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995509
BIST
18:002.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.066
En Düşük
1.984
18:0013,4201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0434
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,4201
En Düşük
13,3152
18:0015,2272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0832
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,2272
En Düşük
15,0961
18:00788,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -6,98
|Açılış
|: 788,69
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RODRG
|19,36
|2.566.891
|% 10,00
|
|KRTEK
|10,78
|82.594.996
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|99.063.474
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.624.486
|% 9,97
|
|KAPLM
|42,78
|46.878.048
|% 9,97
|
|UZERB
|66,00
|1.807.278
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.486.872
|% -9,88
|
|ADEL
|31,24
|12.079.640
|% -8,87
|
|ANELE
|2,24
|65.224.565
|% -8,20
|
|QNBFL
|89,00
|635.326
|% -7,58
|
|THYAO
|28,10
|4.728.287.964
|% 2,55
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|PETKM
|8,86
|2.516.205.207
|% -3,49
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,40
|933.931.816
|% -2,83
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|HALKB
|5,49
|1.790.893.348
|% 2,81
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4024
|13,4117
|% 0,26
|
|Euro
|15,1674
|15,2215
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,0872
|18,1779
|% -0,81
|
|Frank
|14,4837
|14,5709
|% -0,86
|
|Riyal
|3,5459
|3,5637
|% -0,66
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|2,72
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-10,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|-6,07
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,48
|86,48
|-0,88
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58AKFGY
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 171 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde -8.75 oranında düşüşle 83.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 669 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49 kaybederek (% -2.67 ) 1, 785
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, EKIZ, EDATA, KGYO, RODRG, SANEL, PKENT