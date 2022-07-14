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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.07.2022 19:47
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 31/07/2019-4 01.04.2020
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 31/07/2019-4 01.04.2020
BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ 10 31/07/2019-4 01.04.2020




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045618


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 91,35 192.931.229 % 9,99  
KLRHO 10,38 22.918.173 % 9,96  
DOBUR 46,60 12.033.185 % 9,96  
TSGYO 4,79 37.459.797 % 9,86  
MARTI 1,91 103.186.533 % 9,77  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,4469 17,4878 % 0,34  
Euro 17,4928 17,5202 % 0,25  
Sterlin 20,5932 20,6965 % 0,16  
Frank 17,6848 17,7913 % 0,16  
Riyal 4,6384 4,6616 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.711 1,12  
Altın Gr. 960 961 1,82  
Cumhuriyet 6.533 6.632 -35,00  
Tam 6.545 6.703 -1,00  
Yarım 3.189 3.264 -1,00  
Çeyrek 1.599 1.632 0,00  
Gümüş.Ons 18,42 18,46 0,03  
Gümüş Gr. 10,35 10,37 0,03  
B. Petrol 100 100 -0,07  
Seans Raporu 18:05
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