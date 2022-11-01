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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.11.2022 19:19
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Şeref DURNA Grup Müdürü 0(212)-336 7300 qnbfon@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Yiğit KARAMAN Kıdemli Uzman 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi - 0850 222 0 860 info@cigna.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076059


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PRKAB 34,10 292.178.695 % 10,00  
ERCB 85,25 96.946.400 % 10,00  
NTGAZ 35,88 187.861.762 % 9,99  
EDATA 24,46 88.708.734 % 9,98  
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Altın Gr. 979 979 -6,45  
Cumhuriyet 6.628 6.728 39,00  
Tam 6.592 6.675 -20,00  
Yarım 3.212 3.264 -9,00  
Çeyrek 1.611 1.631 -4,00  
Gümüş.Ons 19,27 19,33 0,08  
Gümüş Gr. 11,49 11,52 -0,23  
B. Petrol 95,63 95,63 0,98  
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