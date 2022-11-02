CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.11.2022 11:06
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Şeref DURNA Grup Müdürü 0(212)-336 7300 qnbfon@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Yiğit KARAMAN Kıdemli Uzman 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi - 0(850)-222 0 860 info@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076134
BIST
15:184.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 26,12
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
15:1818,6203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
15:1818,1969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0878
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
15:18972,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,19
|Açılış
|: 972,26
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler15:16
|KAREL
|23,32
|134.293.030
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.438.278
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|22.800.546
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.155.154
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|53.104.056
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|DMSAS
|8,25
|52.007.940
|% -7,82
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|401,40
|49.345.184
|% -7,02
|
|THYAO
|101,80
|7.438.932.489
|% 0,99
|
|TUPRS
|405,00
|4.030.335.880
|% 2,53
|
|ASELS
|35,00
|3.075.131.317
|% -2,45
|
|SASA
|135,60
|3.056.382.108
|% 7,28
|
|PETKM
|14,00
|2.023.395.892
|% 0,57
|
|EKGYO
|4,53
|1.140.258.627
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,91
|1.703.886.536
|% -0,11
|
|ISCTR
|8,85
|1.486.175.247
|% -1,34
|
|IHLAS
|0,82
|129.413.569
|% -4,65
|
|PETKM
|14,00
|2.023.395.892
|% 0,57
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6181
|18,6221
|% 0,03
|
|Euro
|18,1860
|18,1953
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,8572
|20,9618
|% -1,40
|
|Frank
|18,3080
|18,4183
|% -0,99
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% -0,04
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-13,29
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.629
|-99,00
|
|Tam
|6.559
|6.616
|-61,00
|
|Yarım
|3.196
|3.235
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|-0,80
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31PRKAB
Yüzde 7.86 oranında artışla 36.78 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 568, 857 adet işlem
-
15:30PNLSN
Yüzde 6.79 oranında artışla 25.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 484, 791 adet işlem
-
15:29YEOTK
Yüzde 7.13 oranında artışla 64.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 393 adet işlem
-
15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 48 artarak (% 0.26 ) 4, 430
-
15:28XU100
Endeks 4, 093 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 55, 352.00 milyon TL de