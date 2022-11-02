CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.11.2022 11:07
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Şeref DURNA Grup Müdürü 0(212)-336 7300 qnbfon@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Yiğit KARAMAN Kıdemli Uzman 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi - 0(850)-222 0 860 info@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076135
BIST
14:344.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 28,70
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:3418,6193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:3418,1748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1099
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:34969,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -9,62
|Açılış
|: 969,83
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
968,79
BIST En Aktif Hisseler14:34
|KAREL
|23,32
|133.483.383
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.369.427
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|22.586.750
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|31.916.263
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|52.705.712
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|401,50
|47.207.805
|% -7,00
|
|EMNIS
|53,25
|371.917
|% -5,92
|
|THYAO
|102,20
|7.173.108.106
|% 1,39
|
|TUPRS
|405,90
|3.899.207.040
|% 2,76
|
|SASA
|135,70
|2.904.469.705
|% 7,36
|
|ASELS
|35,24
|2.868.825.508
|% -1,78
|
|PETKM
|14,03
|1.960.975.566
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,54
|1.096.096.189
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,90
|1.609.953.723
|% -0,22
|
|IHLAS
|0,82
|126.466.591
|% -4,65
|
|ISCTR
|8,90
|1.307.676.545
|% -0,78
|
|PETKM
|14,03
|1.960.975.566
|% 0,79
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6167
|18,6193
|% 0,01
|
|Euro
|18,1616
|18,1748
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,8794
|20,9841
|% -1,30
|
|Frank
|18,2908
|18,4010
|% -1,08
|
|Riyal
|4,9397
|4,9644
|% -0,05
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.618
|-17,08
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,62
|
|Cumhuriyet
|6.511
|6.610
|-118,00
|
|Tam
|6.541
|6.593
|-84,00
|
|Yarım
|3.187
|3.223
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.611
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-1,33
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49IPEKE
Yüzde 5.36 oranında artışla 29.48 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 302, 345 adet işlem
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 27 artarak (% 0.68 ) 3, 607
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, ADEL, KAREL, DOKTA, MIATK, TMPOL, KERVN
-
14:48
MIATK, ITTFH, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:48
ALKA, BAYRK, SMRTG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında