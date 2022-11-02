CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.11.2022 11:08
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Şeref DURNA Grup Müdürü 0(212)-336 7300 qnbfon@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Yiğit KARAMAN Kıdemli Uzman 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi - 0(850)-222 0 860 info@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076138
BIST
13:514.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 27,24
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
13:5118,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
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18,6608
En Düşük
18,6046
13:5118,1947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0900
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
13:51970,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -8,95
|Açılış
|: 970,51
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
969,67
BIST En Aktif Hisseler13:51
|KAREL
|23,32
|128.510.626
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.175.978
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|30.720.128
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|21.718.352
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|51.556.899
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|1.981.748
|% -10,00
|
|SMRTG
|84,95
|104.555.158
|% -7,66
|
|CMBTN
|402,10
|44.634.289
|% -6,86
|
|BAYRK
|9,36
|44.613.750
|% -6,40
|
|EMNIS
|53,05
|241.188
|% -6,27
|
|THYAO
|102,10
|6.811.472.730
|% 1,29
|
|TUPRS
|403,60
|3.661.218.567
|% 2,18
|
|SASA
|135,60
|2.752.761.767
|% 7,28
|
|ASELS
|35,30
|2.670.321.562
|% -1,62
|
|PETKM
|14,02
|1.817.618.328
|% 0,72
|
|EKGYO
|4,54
|1.056.604.560
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,90
|1.508.776.293
|% -0,22
|
|PETKM
|14,02
|1.817.618.328
|% 0,72
|
|ISCTR
|8,94
|1.134.082.155
|% -0,33
|
|IHLAS
|0,82
|94.936.846
|% -4,65
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6174
|18,6213
|% 0,02
|
|Euro
|18,1826
|18,1947
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,8832
|20,9879
|% -1,28
|
|Frank
|18,2910
|18,4011
|% -1,08
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% -0,05
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-14,19
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-8,59
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.606
|-122,00
|
|Tam
|6.546
|6.598
|-79,00
|
|Yarım
|3.189
|3.226
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.612
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,01
|95,01
|-1,15
|