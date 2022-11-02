CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.11.2022 11:10
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Şeref DURNA Grup Müdürü 0(212)-336 7300 qnbfon@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Yiğit KARAMAN Kıdemli Uzman 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi - 0(850)-222 0 860 info@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076141
BIST
13:534.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 26,87
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
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4.116
En Düşük
4.056
13:5318,6226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,7000
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|Önceki Kapanış
|: 18,7250
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18,6608
En Düşük
18,6046
13:5318,1820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1027
|Açılış
|: 18,1900
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|Önceki Kapanış
|: 18,5100
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18,3971
En Düşük
18,1335
13:53970,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,02
|Açılış
|: 970,67
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|Önceki Kapanış
|: 979,45
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983,14
En Düşük
969,67
BIST En Aktif Hisseler13:51
|KAREL
|23,32
|128.510.789
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.181.210
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|21.794.038
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|30.789.838
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|51.630.399
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|1.981.748
|% -10,00
|
|SMRTG
|84,95
|104.555.158
|% -7,66
|
|CMBTN
|400,40
|45.023.860
|% -7,25
|
|BAYRK
|9,33
|45.700.932
|% -6,70
|
|EMNIS
|53,05
|241.188
|% -6,27
|
|THYAO
|102,10
|6.888.110.705
|% 1,29
|
|TUPRS
|403,10
|3.682.595.436
|% 2,05
|
|SASA
|136,00
|2.771.380.771
|% 7,59
|
|ASELS
|35,28
|2.693.845.902
|% -1,67
|
|PETKM
|14,03
|1.842.967.175
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,54
|1.064.815.434
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,90
|1.518.119.395
|% -0,22
|
|PETKM
|14,03
|1.842.967.175
|% 0,79
|
|ISCTR
|8,93
|1.152.739.368
|% -0,45
|
|IHLAS
|0,81
|99.616.766
|% -5,81
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6174
|18,6213
|% 0,02
|
|Euro
|18,1826
|18,1947
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,8839
|20,9886
|% -1,28
|
|Frank
|18,2881
|18,3982
|% -1,10
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% -0,05
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-13,92
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,46
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.606
|-122,00
|
|Tam
|6.540
|6.592
|-85,00
|
|Yarım
|3.186
|3.223
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.610
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,17
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|-1,14
|