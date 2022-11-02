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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.11.2022 11:11
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Şeref DURNA Grup Müdürü 0(212)-336 7300 qnbfon@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Yiğit KARAMAN Kıdemli Uzman 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi - 0(850)-222 0 860 info@cigna.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076142


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAREL 23,32 134.293.030 % 10,00  
DOKTA 48,90 27.438.278 % 9,99  
TMPOL 25,12 22.800.546 % 9,98  
ADEL 62,80 32.155.154 % 9,98  
ERCB 93,75 53.104.056 % 9,97  
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Euro 18,1860 18,1953 % -0,49  
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Riyal 4,9400 4,9648 % -0,04  
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Altın Ons 1.622 1.622 -13,29  
Altın Gr. 972 973 -6,87  
Cumhuriyet 6.527 6.629 -99,00  
Tam 6.559 6.616 -61,00  
Yarım 3.196 3.235 -29,00  
Çeyrek 1.603 1.616 -15,00  
Gümüş.Ons 18,96 18,99 -0,25  
Gümüş Gr. 11,41 11,42 -0,12  
B. Petrol 95,36 95,36 -0,80  
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