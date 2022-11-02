CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.11.2022 11:12
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Şeref DURNA Grup Müdürü 0(212)-336 7300 qnbfon@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Yiğit KARAMAN Kıdemli Uzman 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi - 0(850)-222 0 860 info@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076143
BIST
14:034.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 22,15
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:0318,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:0318,1850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0997
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:03970,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -9,12
|Açılış
|: 970,33
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
969,67
BIST En Aktif Hisseler14:01
|KAREL
|23,32
|129.895.274
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.200.624
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|31.007.688
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|21.915.544
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|51.681.868
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|1.981.748
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,95
|130.551.161
|% -7,66
|
|CMBTN
|400,20
|45.493.555
|% -7,30
|
|EMNIS
|53,25
|371.917
|% -5,92
|
|THYAO
|102,30
|6.929.158.236
|% 1,49
|
|TUPRS
|402,80
|3.732.831.157
|% 1,97
|
|SASA
|135,90
|2.787.736.288
|% 7,52
|
|ASELS
|35,32
|2.720.425.678
|% -1,56
|
|PETKM
|14,03
|1.850.923.179
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,54
|1.067.037.929
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,91
|1.530.255.032
|% -0,11
|
|ISCTR
|8,92
|1.181.336.064
|% -0,56
|
|PETKM
|14,03
|1.850.923.179
|% 0,79
|
|IHLAS
|0,81
|101.364.435
|% -5,81
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6168
|18,6202
|% 0,02
|
|Euro
|18,1714
|18,1850
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,8989
|21,0037
|% -1,20
|
|Frank
|18,2964
|18,4067
|% -1,05
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% -0,06
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-13,74
|
|Altın Gr.
|970
|971
|-8,95
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-115,00
|
|Tam
|6.543
|6.595
|-82,00
|
|Yarım
|3.188
|3.224
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.611
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|19,00
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|-1,29
|