CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.11.2022 11:09
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Şeref DURNA Grup Müdürü 0(212)-336 7300 qnbfon@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Yiğit KARAMAN Kıdemli Uzman 0(216)-468 0300 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Müşteri İletişim Merkezi - 0(850)-222 0 860 info@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076140
BIST
18:004.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 36,45
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
18:0018,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
18:0018,2507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0340
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
18:00975,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,30
|Açılış
|: 975,21
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KAREL
|23,32
|137.897.276
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.895.840
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|40.778.332
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.945.869
|% 9,98
|
|ZOREN
|5,41
|251.076.605
|% 9,96
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,08
|129.925.023
|% -9,72
|
|CMBTN
|397,00
|63.641.451
|% -8,04
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|102,10
|10.285.531.913
|% 1,29
|
|TUPRS
|408,30
|5.255.518.748
|% 3,37
|
|ASELS
|34,50
|4.623.221.752
|% -3,85
|
|SASA
|136,30
|4.434.847.974
|% 7,83
|
|PETKM
|13,92
|2.607.918.413
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,52
|1.697.827.224
|% -0,44
|
|ISCTR
|8,68
|2.549.167.978
|% -3,23
|
|YKBNK
|8,75
|2.367.302.759
|% -1,91
|
|ODAS
|8,63
|1.694.558.216
|% 2,01
|
|TSKB
|3,03
|605.420.430
|% -2,88
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6128
|18,6182
|% 0,00
|
|Euro
|18,2111
|18,2392
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,8287
|20,9332
|% -1,54
|
|Frank
|18,3494
|18,4600
|% -0,76
|
|Riyal
|4,9372
|4,9619
|% -0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|-5,73
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.560
|6.625
|-52,00
|
|Yarım
|3.196
|3.239
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.618
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,07
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|-0,99
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
-
17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
-
17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem