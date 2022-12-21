CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.12.2022 09:36
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ADEM YORAT 16.12.2022 13 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088885
BIST
12:125.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 26,14
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:1218,6666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:1219,8545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0452
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:121.089,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.089,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:10
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.567.902
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,21
|2.498.233
|% -6,44
|
|PAMEL
|234,00
|6.841.697
|% -5,68
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|PCILT
|32,62
|7.585.777
|% -4,28
|
|THYAO
|144,10
|3.124.376.971
|% -1,23
|
|AKBNK
|20,56
|2.904.449.456
|% 2,80
|
|VAKBN
|12,72
|2.803.261.702
|% 0,24
|
|SAHOL
|42,78
|2.597.355.195
|% 3,28
|
|ISCTR
|13,03
|2.542.378.110
|% 0,54
|
|VAKBN
|12,72
|2.803.261.702
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,15
|1.711.991.213
|% -0,49
|
|YKBNK
|12,33
|2.424.883.783
|% 0,65
|
|ISCTR
|13,03
|2.542.378.110
|% 0,54
|
|ADESE
|2,11
|410.580.580
|% -1,86
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6626
|18,6694
|% 0,09
|
|Euro
|19,8367
|19,8528
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6041
|22,7175
|% -0,16
|
|Frank
|20,0815
|20,2024
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9458
|4,9706
|% 0,03
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-3,53
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.414
|42,00
|
|Tam
|7.341
|7.391
|-6,00
|
|Yarım
|3.566
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,14
|
|B. Petrol
|80,34
|80,34
|0,35
|